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AK Parti'den NATO açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır. " dedi.
AK Parti'den NATO açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır. Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.

Türkiye, küresel barış ve istikrar adına terörle mücadele ilkesine bağlı kalacak, alınan kararların somut yansımalarını takip edecek ve terörle mücadele kararlılığını sürdürecektir.

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