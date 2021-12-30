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AK Parti'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız." açıklamasında bulundu.
AK Parti'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız." diyen Ünal, "Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak." açıklamasında bulundu.

12 MADDEDEN OLUŞUYOR 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Mahir Ünal, kanunun 12 maddeden oluştuğunu ifade ederek, "Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi." dedi.

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