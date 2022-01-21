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AK Parti'den önemli kripto para açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısı çalışmasına ilişkin, "Amacımız yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak" dedi.
AK Parti'den önemli kripto para açıklaması!

AK Parti, kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısı üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çalışma kapsamında dün TBMM'de kripto para borsası Binance'nin Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet ile görüştü. Elitaş, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından DHA'ya açıklama yaptı. Elitaş, kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme konusunda Türkiye ve dünyanın önde gelen paydaşlarının görüşlerini almaya devam ettiklerini, bugüne kadar bu konuda 7 ayrı grubun fikrini aldıklarını aktardı. Elitaş, "Yapmak istediğimiz yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak. Bizim amacımız, piyasaya giren insanların, burada yatırım yapmak isteyen insanların, belli bir birikimini kripto varlıklarda değerlendirmeye çalışan insanların mağdur edilmesini önleyici bir yasal düzenleme" dedi.

'YÜZDE 40 VERGİ DOĞRU DEĞİL'

Elitaş, kripto varlıklarla ilgili henüz ortaya çıkmış net bir taslak olmadığını, sosyal medya aracılığıyla kamuoyunu yanıltıcı haberler yayıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Kamuoyunda, sosyal medyada 'yapılacak düzenleme ile yüzde 40 vergi gelecekmiş' gibi haberlerin aslı astarı yok. Sadece nasıl mağduriyetler oluşuyor, bunları tespit etmek ve buna göre bir düzenleme hazırlamak amacımız. Çünkü bu konu çok teknik bir mesele ve sürekli gelişen, saniyeler içinde değişimlerin yaşandığı bir mesele. Esas itibarıyla yapmak istediğimiz; genel çerçeve bir yasayı ortaya çıkarmak. Birikim sahiplerini, bu konuda fikir beyan eden kişileri dinleyerek, ne tür bir yaklaşım ve ne tür bir yasal düzenleme olması gerektiği konusunu netleştiriyoruz. Bütün fikirler aynı değil. Her gelen grup, fikirlerini farklı farklı beyan ediyor. Biz farklı paydaşları dinlemeye devam edeceğiz. TBMM olarak bizim görevimiz; bu isteklerin bir bileşkesini oluşturup, bir kişiyi, grubu yüzde 100 tatmin etmek yerine, büyük bir çoğunluğu makul bileşende bir araya getirmek."

Elitaş, Adana'da bir vatandaşın, 'kripto varlık' yüzünden birikimini kaybettiğini ve hayatına son verdiğine dikkat çekerek, "Bu tür mağduriyetleri gidermek, varsa teknik sorunları çözmek amacıyla bu yasal düzenlemeyi hazırlıyoruz. İnşallah bu durumların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

'TIKAYICI DEĞİL, VATANDAŞIN LEHİNE DÜZENLEME'

Elitaş, kripto paranın arkasında herhangi bir kamu gücünün olmadığı, sadece piyasada birilerinin oluşturmaya çalıştırdığı fiyatla, alınıp satılan, sanal bir değer olduğuna vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızdan manipülasyona açık, reklamların, yanıltıcı bilgilerin veya birilerinin körükleyerek fiyatlarını bir anda yüzde 10- 20'lerle, hatta günde yüzde 100'ün üzerinde artışlara kanarak yanlış yapmamalarını öneriyoruz. Dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Mağduriyeti önleyici, piyasayı düzenleyici, tıkayıcı değil, tamamen vatandaşın lehine bir düzenleme olması için çalışıyoruz. Bu kripto varlıkların alım satımı var olan bir gerçek. Bu gerçeğin önüne geçemezsiniz. Ama ortada bir boşluk olduğu da bir gerçek. O boşluğu düzeltmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'SON ŞEKLİNİ TBMM VERECEK'

Elitaş, borsa temsilcileriyle görüştükten sonra, oluşan taslağı ilgili kurumlarla görüşeceklerini dile getirerek, "Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, arkasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kuruluşlarla paylaşıp, taslağı net hale getirip, kanun haline getirmeye çalışacağız. Var olan taslağı birkaç kurum çalışmış. Var olan taslağın kanun olarak görülmesini doğru bulmuyoruz. Son sözü, son şeklini TBMM verecek. Çünkü biz zaten ortaya bir taslak koymak için paydaşlarla görüşüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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