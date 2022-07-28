  • BIST 2.562,10
  • Altın 1004.816
  • Dolar 17.9257
  • Euro 18.2384
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 31 °C
»

AK Parti'den tahıl koordinasyonu açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'Tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olması bu süre içerisinde Türkiye'nin nasıl önemli bir küresel aktör haline getirildiğinin en büyük ispatıdır.' dedi.
AK Parti'den tahıl koordinasyonu açıklaması

AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100 gün' programı Başakşehir'de bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş "Dün Koordinasyon merkezinin açılışına tanık olduğumuz Rusya ve Ukrayna'da sizi de birinci derecede ilgilendiren tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olması bu süre içerisinde Türkiye'nin nasıl önemli bir küresel aktör haline getirildiğinin en büyük ispatıdır." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE KÜRESEL AKTÖR OLDU

"Bir tarafta Rusya, bir tarafta Ukrayna hem savaş ediyorlar hem de her ikisinin de derdi elindeki tahılı dünya piyasalarına çıkarabilmek. Nasıl çıkaracaklar? Türkiye marifetiyle çıkacak. Masada başka kim var? Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler 'in derdi ne? Birleşmiş Milletler de görüyor bütün raporlar ortada." diyen Kurtulmuş, "Özellikle sahra altı Afrika dediğimiz bölgede var olan kıtlık ve yoksulluk çok yakın bir zamanda aynen pandemi gibi büyük bir açlık tehdidine dönmek üzere. Batı ülkeleri de en temel gıda maddelerini bulamayacakları bir noktaya gelebilirler. Şimdi ne yapıp edip Rusya ve Ukrayna'nın dünya piyasalarına çıkarmak lazım. Açlık tehlikesiyle ve gıda tedarikinde zorluk yaşama tehdidiyle karşı karşıya kalan bütün dünyanın talebi, Türkiye'nin liderliğinde, öncülüğünde, Türkiye'nin koordinasyonunda karşılık bulacak. Dünyanın tahıl krizinin içerisine gıda krizinin içerisine düşmesi önlenmeye çalışılacak Bundan dolayı iftihar etmemiz lazım. Türkiye'nin böyle bir ortamda herkes tarafından aranan ve çözümün baş aktörü olması için gözünün içine bakılan bir ülke haline gelmesi her türlü övüncün üstündedir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AYM'den din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kararı28 Temmuz 2022 Perşembe 14:30
  • "Dur" ihtarına uymayıp çarptığı polisi şehit eden sanığın cezası onandı28 Temmuz 2022 Perşembe 13:27
  • KOM birimleri kaçakçılara nefes aldırmadı28 Temmuz 2022 Perşembe 13:26
  • Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi28 Temmuz 2022 Perşembe 10:58
  • MİT'ten bir nokta operasyon daha: Hatice Hezer etkisiz hale getirildi28 Temmuz 2022 Perşembe 10:35
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama28 Temmuz 2022 Perşembe 10:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti28 Temmuz 2022 Perşembe 10:13
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır28 Temmuz 2022 Perşembe 10:12
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü28 Temmuz 2022 Perşembe 10:11
  • TAV yılın ilk yarısında 29,9 milyon yolcuya hizmet verdi28 Temmuz 2022 Perşembe 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti