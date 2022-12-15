AK Partili Bülent Arınç’tan İmamoğlu’na hapis kararına tepki: Utanç verici

AK Partili Bülent Arınç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu’nu mahkum eden mahkeme kararını “Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı” olarak değerlendirdi.

AK Parti’nin önemli isimlerinden olup, aykırı çıkışlarıyla bilinen Bülent Arınç, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Arınç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nu mahkum eden kararı “Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı” olarak değerlendirdi.

“ÜST MAHKEMEDEN DÖNECEĞİNE İNANIYORUM”

Açıklamasına “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim” diye başlayan Bülent Arınç, hukuki açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve milli iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

AK PARTİ’NİN KARŞISINA GÜÇLÜ BİR ADAY PROFİLİ İNŞA EDER

“Siyasi yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır. Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye’de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim. Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasii sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum.”



