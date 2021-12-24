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AK Parti'li Cahit Özkan, ekonomi gündemini değerlendirdi

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kur tehdidiyle paradan para ve faizle para kazanan ekonomi anlayışının terk edildiğini belirtti.
AK Parti'li Cahit Özkan, ekonomi gündemini değerlendirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlık Ofis'inde TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın düzenlediği basın toplantısına, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı. Türkiye'nin son 20 yılının kolay geçmediğini belirten Özkan, " Ekonomimizi, milli irademizi ve demokrasimizi hedef alan saldırılar aslında vatandaşlarımızın, 85 milyonun ekonomik kaynaklarını hedef alıyordu. Biliyoruz ki darbeler, vesayetler ve milli iradeye karşı girişimlerin arka planında doğrudan ülkenin ekonomik kaynakları vardır" dedi.

Kur tehdidiyle paradan para kazanan, faizle para kazanan ekonomi anlayışının terk edildiğini ifade eden Özkan, "İş dünyasının önünü görebildiği, yabancı yatırımcıların bizi tercih ettiği, üretim, istihdam ve ihracat avantajı sonuna kadar kullanılarak Çin'in son 20 yıllık süreçte yakaladığı hızlı büyüme trendine Türkiye olarak girebilecek miyiz ? Bütün tartışma bu. Bu anlamda belki yüz yılda, bin yılda dediğimiz değişim sürecinde Türkiye tercihini yapmıştır. Ve tercihin millet ve iş dünyası nezdinde karşılığının olduğu görülmüştür. Yeni ekonomi programında düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla Türkiye'nin ihracat avantajını kalıcı hale getirecek ve bu çerçevede ülkemizin refahını arttırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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