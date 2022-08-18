AK Partili Canikli'in annesi hayatını kaybetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli vefat etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli vefat etti.

Acı haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili, arkadaşım Nurettin Canikli'nin annesi ebedi âleme göçtü. Mekânı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, Nurettin Bey'e ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.