AK Parti'li Çelik: Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare 30'uncu ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çelik, basın mensuplarına toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, toplantılar ele alınan konulara ilişkin, "Belirlenmiş gündemler kapsamla şekilde ele alındı. Tabii ki milletvekili arkadaşlarımız ile hem parti hem de Meclis çalışmalarının bu şekilde paylaşılması yeni dönemin planlanması açısından da önemli bir yol haritası ortaya çıkarıyor. Medya stratejisi, artık bugün hem tezlerimizin iyi anlatılması bakımında hem de bir takım dezenformasyona karşı mücadele edilmesi çok önemli. Bu konuda sürekli farkındalık yaratan bir partiyiz. Tabii TBMM’deki faaliyetler, bunun değerlendirilmesi de kampımızın vazgeçilmez gündem maddelerinden birisi. Şimdiye kadar yaşadığımız süreç ile ilgili, çeşitli siyasi tartışmalar ile ilgili olarak çıkarılması gereken dersler, yapılan değerlendirmeler, farkındalık oluşturulması gereken konularda da kapsamlı bir görüş alışverişi oldu. Daha sonrasında moderatörlüğünü benim yaptığım Dış Politika ve Güvenlik Oturumunu gerçekleştirdik. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikanın iç güvenliği, dış güvenliği, sınır güvenliği, ülkemize yönelik tehditlerin değerlendirilmesi bakımında kapsamlı sunumlar yaptılar. Güvenlik meselesi sadece terörden ibaret değil, uyuşturucu ile mücadeleden birçok konuya kadar, göçmen meselesinin kapsamlı şekilde ele alındığı, önümüzdeki dönemlerde planların tartışıldığı bir tablo ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde Türkiye’nin masada olduğu dönemlerde sahada olmadığı dönemler olurdu, Türkiye’nin sahada olduğu dönemlerde masada olmadığı dönemler olurdu. Aslında bu da bir çeşit vesayet yazılımının neticesi olarak gündeme gelirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığından itibaren bu yazılımın demokratik bir yazılıma dönüşmesi için de siyasi hareketimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bugün görüldüğü gibi aynı anda masa ile sahayı birbirine alternatif, birbirine zıt unsurlar olarak görmeyen aynı anda hem masada hem de sahada olabilen bir kapasite siyasetin koordinasyonunda meşru siyasetin talimatları çerçevesinde etkili şekilde ortaya çıkabilmektedir" dedi.

'EKONOMİ İLE İLGİLİ KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAK'

Çelik, ekonomi ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını belirterek, "Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemler gördük. Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor" diye konuştu.

Çelik, kampın yarın sona ereceğini belirterek, "Bu kamp, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacak. İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren ‘çevre haftası’ olarak kutlanacak. Bu toplantımız çevre toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Bu etkinlik kapsamında, karbon ayak izimizi gidermek buradaki arkadaşlarımız adına 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek" dedi.

'EN BÜYÜK SEÇİM GÜVENLİĞİ GARANTİSİ TERÖRLE MÜCADELEDİR'

Çelik, seçim tartışmalarına ilişkin, "Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. 'Seçim, itirazlar bittikten sonra sonuca saygı duyarız' dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur. Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur İttifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz, Cumhur İttifakımız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir.