AK Parti'li Kabaktepe'den 6 parti açıklaması: Aday kavgası yapacaklar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Daha masada nasıl oturacaklarına karar veremeyen parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda da kavgaya tutuşacaklarını düşünüyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:

6 PARTİNİN BİR ARAYA GELMESİ

Siyasi partilerin bir araya gelmesinde bir sorun yok. Bu yapılan toplantı Türkiye'nin bir meselesini konuşmaktan ziyade 2023 seçimlerinde Erdoğan'sız bir Türkiye üzerine bir toplantı seyrinde olduğunu gördüğümüz için çok bir anlam ifade etmiyor.

Farklı yönlere bakan partilerin tek bir konuda uzlaşarak bir araya gelmelerini anlamlı bulmuyoruz. Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz, Karabağ, Suriye gibi politikarı nasıl olacak dediğimizde cevap veremeyen partilerin sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya gelmesi doğru değil.

Daha ortaya koyduğunuz sistemi kiminle taşıyacağınız belli değil. Daha adayları belli değil. Adayla ilgili tartışmaları örtmek için farklı konulara yöneliyorlar.

Masada nasıl oturacağınıza karar veremeyip iki hafta tartışıyorsanız sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir ortaklık zemini oluşmaz.

Türkiye'nin 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Cumhur İttfakı'nın kazanacağına inancımız tam. Orada bir şüphemiz yok. O günkü masa bile tartışmalı bir masadır HDP’nin çağırılmamasının kavgası yaşanış, bunun gölgesi düşmüştür O masa nereye oturacaklarını bile belirleyemedikleri bir masadır. Daha masada nasıl oturacaklarına karar veremeyen parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda da kavgaya tutuşacaklarını düşünüyorum.

YÜKSEK FİYAT TARTIŞMASI

Türkiye’de vatandaşımızın gerçek gündemi eoniomi. Burada ikili bir yakşalım sergilemeye gayret gösteriyoruz. Birincisi Türkiye ve dünyanını içinde bulunduğu pandemi nedeniyle oluşan enerji üreten ülkelerin fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Tüm dünyada oldu. Dolayısıyla halka yansıdı. AK Partinin ekonomi politikasında aldığı kararlar neticesinde yaşanna artışlardan bahsedemeyiz. Küresel bazdaki krizin kendi enerjisini üretemeyen ülkelerde oluşan fiyat artışını doğurdu. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi, küreseş krizin halkın üstünde oluşturduğu baskıyı azaltmak için biz elimizden gelen gayreti gstereceğiz, tedbirlerimizi alacağız.