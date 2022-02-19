  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için "2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Şu anda kamuoyu yoklamalarında AK Parti en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir" dedi.
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Kurtulmuş, seçim anketlerinde AK Parti'nin en yakın rakiplerinden 10-12 puan önde olduğunu söyledi. Kurtulmuş, buna rağmen 2023 seçimlerinin zorlu bir süreç olması dolayısıyla çok sıkı çalışmak durumunda olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, milletle irtibatlarının devam ettirileceğini ve istikametlerini koruyarak 2023 seçimlerinde zafere yürüyeceklerini belirterek, "AK Parti bir dava partisidir. AK Parti sadece geçmişte kalan bir parti değil Türkiye'nin geleceğini kurgulayan bir partidir. AK Parti bir gurubun, bir zümrenin partisi değil 84 milyon Türkiye'nin partisidir ve milletin verdiği oy ile devleti yöneten bir millet partisidir. Bu özellikler bizi güçlü kılan özelliktir. AK Parti'nin önünü tıkamak için bir şeyler söyleyebilirler. Altısı, yedisi, on yedisi bir araya gelebilir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Aslolan milletle irtibatımızı devam ettirerek istikametimizi koruyarak yolumuzu sürdürmektir" dedi.

'2023 SEÇİMLERİ AÇIK SÖYLÜYORUM ASLANIN AĞZINDADIR'

Numan Kurtulmuş, 2023 seçimlerine çok güçlü çalışılmasını istedi. Kamuoyu yoklamalarında AK Parti'nin en yakın rakiplerinin önünde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Çok fazla süre kalmadı. Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık ve mücadele sizdedir. Mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak gezerek bu meseleyi anlatacağız. 2023 seçimleri açık söylüyorum; aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Şu anda bütün kamuoyu anketleri hani diyorlar ya kendileri birinci olmuş. Şu anda kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara öndedir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. En azıyla söylüyorum bunu. Ama elli artı bir gerekiyor ya her gün artı bir alarak yolumuza devam edeceğiz. Üyelerimize gideceğiz. Yeni üyeler kaydedeceğiz."

2023 seçimlerinde Gaziantep'ten çok daha yüksek oy oranı istediklerini söyleyen Kurtulmuş, "Gaziantep'te Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde yüzde 64 civarında oyla sayın Cumhurbaşkanımızı, Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz. Şimdi burada kararlılıkla söz vereceğiz. 2023'te Cumhurbaşkanımıza çok daha yüksek bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. 2023'e kadar ana stratejimiz ve ana hedefimiz gönüllere girdiğimiz vatandaşlarımızın gönüllerinden düşmemeyi başarmaktır. Gönüllere girmek zordur gönüllerden düşmemek ise çok daha zordur. Bu yüzden çok daha fazla çalışacağız. Vatandaşımızı dinleyeceğiz ve yanında olacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: 3 ilde daha çocuk kalp merkezi açıldı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:42
  • MSB: 13 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi19 Şubat 2022 Cumartesi 17:39
  • KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
  • İhracattaki rekor kara kapılarından geçen araç sayılarına da yansıdı19 Şubat 2022 Cumartesi 16:49
  • Kars'ta olası çığa AFAD ve UMKE ortak tatbikatlarla hazırlanıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 16:39
  • 'Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de19 Şubat 2022 Cumartesi 16:10
  • Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Langen'de anıldı19 Şubat 2022 Cumartesi 16:00
  • Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır19 Şubat 2022 Cumartesi 15:37
  • Türkiye ile AB arasında 2018'den beri ilk kez parlamentolar arası toplantı yapılacak19 Şubat 2022 Cumartesi 15:00
  • Çankırı'da otobüsün devrildi: 2 ölü 27 yaralı19 Şubat 2022 Cumartesi 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti