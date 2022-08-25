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AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Arık'a ikinci tazminat davası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’a kendisi hakkındaki iddiaları nedeniyle ikinci kez tazminat davası açtı.
AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Arık'a ikinci tazminat davası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Kayseri Milletvekili Arık'ın 20 Ağustos 2022'deki basın toplantısında, müvekkili Özhaseki'yi, FETÖ ile irtibatlandırmaya çalışmak için çeşitli iddialar öne sürdüğünü belirterek, “Bilindiği gibi FETÖ devletimizi tüm kurumları ile ele geçirmek amacı taşıyan çok tehlikeli, çok sinsi, organize ve kan döken silahlı bir terör örgütüdür. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 20 Ağustos 2022 tarihli basın açıklamasında; müvekkilim olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Özhaseki’yi, FETÖ ile irtibatlandırmaya çalışmak için akıl almaz iddialar öne sürüp akla ziyan, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarda bulunmuştur” dedi.

Özhaeki'ye itibar suikastı yapıldığını vurgulayan Savruk, "Açıktır ki, basında yer alan Çetin Arık’ın üretilmiş iftira ve yalanları; müvekkilimin kişisel haklarına tecavüz nitelikli, onur, şeref ve saygınlığına yönelik olup açık bir hakaret ve itibar suikastıdır. Herkes çok iyi bilir ki, Sayın Mehmet Özhaseki, 25 yıllık kamu görevinde kesinlikle FETÖ’ye bir kuruş yardım etmemiş ve 1 metrekare arsa vermemiştir. Asla FETÖ’nün, örgüte üye devşiren buluşmalarına, sohbetlerine katılmamıştır. Kamu görevi süresince yüzlerce bürokrat atamasına imza atmış, bu yöneticilerin hiçbiri de FETÖ’cü çıkmamıştır. Sayın Mehmet Özhaseki, kamunun cebinden 5 kuruş çıkmadan şehrine kazandırdığı devasa eserler ve vizyon projeler ile Kayseri’ye bir ufuk çizmiş ve Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. Sayın Özhaseki’nin yaptığı birbirinden kıymetli projeler, örnek alınmış onlarca şehirde uygulanmıştır. Bugün görüyoruz ki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, gerçek dışı olay ve isnatları gerçekmiş gibi ortaya atmış, iftira ve yalan dolu bir ruh haliyle algı yaratma gayretine ve gafletine düşmüştür. Bu nedenle Çetin Arık hakkında Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ikinci kez tazminat davası ikame etmek zaruriyeti hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

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