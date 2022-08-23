AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Arık'a manevi tazminat davası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kendisine yönelik söylemleri nedeniyle avukatı Mehmet Savruk aracılığı ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a manevi tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, "Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında 'Sen trollüğü bırak da gerçekleri açıkla. Sen önce 15 trilyona yaptırdığını söylediğin ama sayıştayın 2018 yılından beri bulamadığı köprüyü anlat. Bu dünyada yaptıklarının hesabını veremezsin. Bari ahiretini kurtar' ifadelerini kullanmıştı. CHP Kayseri milletvekili, müvekkilimin kişilik haklarına ölçüsüz ve gerçek dışı ithamlarda bulunmuştur. CHP milletvekilinin ve mensubu olduğu siyasi partinin amacı periyodik aralıklarla ve sistematik bir şekilde kamuoyunda bir algı yönetimi yaratmaktır” dedi.

Çetin Arık’ın iftirada bulunduğunu kaydeden Savruk, “Zira ortada yapılıp da hesabı verilmeyen bir köprü olmadığı gibi bu yönde oluşturulmuş sayıştay raporu da bulunmamaktadır. Takdir edilmelidir ki hiçbir bilgiye dayanmadan asılsız sözleri yaymak, yalan ve iftiraları gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmak bir insanlık suçudur. İnsanlığa ihanettir. CHP Kayseri milletvekili hakkında Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası ikame edilmiştir. Vekilin diğer iddiaları ile ilgili ayrıca davalar ikame edilecektir” açıklamasını yaptı.