  • BIST 2.064,21
  • Altın 772.95010
  • Dolar 13.2896
  • Euro 15.1711
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 5 °C
»

AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi?

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "2018'den beri her gün 'seçim de seçim' diyenler, çıkıp da adayınızı belirlediniz mi? O gelecek adayınızın da hepinize zarfta tebliğ edilen üst aklınızın adayı olacağını elbette biliyoruz" dedi.
AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi?

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, CHP, HDP ile İYİ Parti'nin dün ve bugün Meclis'te haftalık olağan toplantısı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Partilerin genel başkanları her hafta esip gürlerken bu hafta, milletimizin vicdanını yaralayan ve milli Meclis çatısı altında faaliyet gösterip de dağda eli kanlı terör örgütleri mensuplarıyla beraber poz veren, onların paçavralarını giyen sözde milletvekili, teröristin sevgilisi hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık" diye konuştu. 

'TERÖR ÖRGÜTÜ VE SİYASİ UZANTISINA TEK KELİME ETMİYORSUNUZ'

AK Parti'li Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DİAYDER referansıyla PKK ve FETÖ irtibatlı kişilerin göreve alındığı iddiasıyla ilgili yapılan soruşturmaya ilişkin 'Millet İttifakı'nın, İYİ Parti'nin tek cevabının olmadığını kaydetti. Özkan, "Terörü kaynağında kurutmak için terör örgütleri her nerede bulunuyorsa başlarına tepelerine inmek için tezkere istediğimizde sizin ortağınız terörle mücadeleye 'hayır' derken siz tek kellime söylediniz mi? Nerede sizin milliyetçiliğiniz, nerede sizin vatanseverliğiniz? Bu çerçevede, oturduğunuz koltuklarda HDP'nin sizden hesap soracağı bilinciyle hareket ediyorsunuz ve o korku nedeniyle bugün terör örgütüne ve onun siyasi uzantısına karşı tek bir kelime dahi etmiyorsunuz" dedi. 

AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde '2023' hedefiyle yürüyüşlerini sürdürdüklerini vurgulayan Özkan, "Adayımız belli. Milletimizin sevgisini kazanmış, ülkemizi 2023'ün kutlu hedefine götüren Cumhurbaşkanı'mız adaylığında 2023'e yürüyoruz ancak 2018'den beri her gün 'seçim de seçim' diyenler, çıkıp da adayınızı belirlediniz mi? Bir bilgi verelim. O gelecek adayınızın hepinize zarfta tebliğ edilen üst aklınızın adayı olacağını elbette biliyoruz" diye konuştu. 

'YURT DEĞİL ÖĞRENCİ EVİ'

Cahit Özkan, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili, "Enes Kara, maalesef yaşadığı bunalımlar sonucu hayatını kaybetmiştir. Böylesi acı olaylar üzerinden siyasi çıkar elde etmek doğru değil ve kabulü mümkün değildir. Çok değişik sosyal çevrelerin içerisinde de intiharlar olmuştur. Biz devlet olarak bu noktada gençlerimizin beden ve ruh sağlığı için elimizden gelen seferberliği ortaya koyacağız. Enes Kara'nın kalmış olduğu yerin bir yurt olmadığı malumdur. Ev statüsünde, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu yer; kalmak için o da müdahil olmuş. Yani bakanlığa bağlı bir yurt dediğimiz de zaten bakanlık bütün yurtların yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde maddi ve fiziki standartları taşıyıp taşımadığını inceliyor. Burada olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Gençlerimizin hür iradeleriyle açmış olduğu öğrenci evi olduğunu görüyoruz" dedi.

AK Parti'li Özkan, cemaat evlerinin denetlenmesine yönelik soru üzerine de "Türkiye, demokratik hukuk devletidir. Siz, 'Bir denetleme yapıyoruz, diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yapıyoruz' derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır? Dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde malum olduğu üzere öğrenciler bir araya gelerek eve çıkabilmektedirler. Ancak 'denetim' dediğimiz zaman bir öğrencinin açtığı evi inceleyecek olursak acaba demokratik değerlerine, dokusuna ne kadar zarar veririz? Buna da iyi bakmamız lazım. Böylesi bir olayın vahametiyle alelacele karar vermek de demokrasimizle bağdaşmaz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şentop, milletvekillleriyle futbol maçı yaptı06 Ocak 2022 Perşembe 15:37
  • Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde04 Ocak 2022 Salı 14:55
  • Bahçeli: CHP Genel Başkanı özür dilemeli04 Ocak 2022 Salı 11:15
  • Tanju Özcan'dan partisine uyarı: Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın03 Ocak 2022 Pazartesi 20:06
  • Kılıçdaroğlu ve Akşener, Mersin'de metro inşaatı temeli attı03 Ocak 2022 Pazartesi 18:11
  • Sarıgül, Fatih Erbakan'ı ziyaret etti03 Ocak 2022 Pazartesi 16:14
  • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek02 Ocak 2022 Pazar 14:30
  • Akşener'den asgari ücret açıklaması16 Aralık 2021 Perşembe 20:31
  • Sarıgül: Ana görüşümüz, seçimlerin zamanında yapılmasıdır16 Aralık 2021 Perşembe 19:33
  • Akşener: Acayip zenginleşmiş bir avuç insan, gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var15 Aralık 2021 Çarşamba 18:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti