AK Partili Özkan'dan Semra Güzel açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarına dair yaptığı açıklamada "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarıyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı..