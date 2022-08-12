AK Parti'li Turan: Bu ülkenin birlik ve beraberliğine hep beraber omuz vermek zorundayız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülkenin beraberliğine, birliğine, ekonomisine hep beraber omuz vermek zorundayız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen doğal gaz ilk kazı törenine katıldı. Törene Turan'ın yanı sıra AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AKSA Doğalgaz Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

'ARALIKTA İLÇEDE DOĞAL GAZ İLE İLGİLİ İLK ATEŞİN YANMASI PLANLANIYOR'

Bülent Turan, Ayvacık'ta 25 milyonluk bir doğal gaz projesinin başlandığını ifade ederek, Aralık ayı içerisinde ilçede doğal gaz ile ilgili ilk ateşin yanmasının planlandığını söyledi.

'BİZ 85 MİLYON FARKLI KÜLTÜRLERLE BERABER, BU ÜLKEDE KIYMETLİYİZ'

Törende gündeme dair açıklamalarda bulunan Turan, "Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce Ankara'daki bir cemevini ziyaret etti. Çok kıymetli bulduk. Türkiye'de farklı görüşlere, sosyolojik yapılara, inançlara ve mezheplere mensup olarak aynı bayrağın altında beraber yaşıyoruz, yaşayacağız. Sosyal sorunlarımız olabilir, sıkıntılarımız olabilir. Aşmak için çalışacağız mesai harcayacağız. Ancak oranın cemevi yöneticileri, Alevi dedeleri çok kıymetli bir ev sahipliği yaptılar. Ahlaktan, namustan nasibini alamayan bazı basın mensupları 'vay efendim cemevinde Atatürk varmış, bunu kaldırmışlar' diye yalan haber yaptılar. Aynı gün bir diğer gazetede Atatürk'ün fotoğrafı var. Yok böyle bir şey, kamerayı yan çevirsen görüyorsun, düz çevirsen görmüyorsun. Ama bunu sorun yapıp kriz çıkarmaya çalıştılar. Yetmedi maalesef ideolojik davranan bazı federasyonlar da oradaki cemevinin yöneticilerini üzmeye kalktılar. Bunların kimseye faydası yok. Ne Alevilik bu ne de Hazreti Ali'nin anlayışı bu. Biz 85 milyon farklı kültürlerle beraber, bu ülkede kıymetliyiz. O yüzden diyorum, kime oy verilecekse oy verilsin, hangi mezhepten, hangi amaçtan olursak olalım; fakat bu ülkenin beraberliğine, birliğine, ekonomisine, demokrasisine hep beraber omuz vermek zorundayız. Farklılıklarımız, zenginliğimizdir. Türkiye bu yüzden büyüyor. Bunu gururla söylüyorum. 20 sene önce savunma sanayimiz mi vardı. Kibritlerin üzerinde Türk Malı yazardı mutlu olurduk. Şu anda 800'den fazla savunma sanayi projemiz var. İHA'lar, SİHA'lar birçok teknolojik üretim var. Bunlar kıymetli işler. Türkiye'nin durduğu yer doğru olmasa Rusya- Ukrayna krizinde tam ortada hakemlik yapabilir miydik? Dünya tahıl krizini çözebilir miydik? Türkiye güçlü bir ülke. Tarihten gelen emanetimiz var. Bu ülkenin topraklarındaki hatıralarımız var. Türkiye güçlü olmasa, bugün Ayasofya açılmış olur muydu? Azerbaycan'da zulmü altında inleyen Karabağ sorunu çözülmüş olur muydu? Türkiye güçlü olmasa Ermenistan, Kuzey Kıbrıs'ta 50 yıldan beri Kapalı Maraş dediğimiz yer Açık Maraş olur muydu? Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de tarihi bir tavır ortaya koyulur muydu? Türkiye güçlü bir ülke. En büyük gücümüz, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Türkiye gücüne güç katacak ve bütün adımları atmaya hep beraber devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.