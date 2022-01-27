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AK Parti’li Turan: Sıkıntıları beraber aşacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, tekrar Türkiye'nin notunu değerlendirdi.
AK Parti’li Turan: Sıkıntıları beraber aşacağız

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de bir iş yeri açılışına katıldı. Açılışta, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, partililer ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Açılışta konuşan Bülent Turan, Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan'ın, tekrar Türkiye'nin notunu değerlendirdiği ifade ederek, "Türkiye'nin 'nötr'den ağırlığını 'arttır' bölümüne yükselterek, Türkiye'yi yatırım yapılır, geleceği rahat, ekonomisi açık bir ülke haline geldiğini değerlendirdi. Amerikalının gördüğünü, Çanakkalelinin, Türkiye'dekinin görmesini istiyoruz. Sıkıntıları beraber aşacağız. 85 milyon kardeş olmayı, omuz omuza olmayı, yeri geldiğinde hep beraber iş yapmayı bilmek durumundayız. Tek vatanımız var. Tek bayrağımız var. Tek devletimiz var. O yüzden siyasi parti, polemik, kavga, hepsi baş üstüne. Ama ortak meselelerde terör gibi, güvenlik gibi, meselelerde bir arada olacağız" dedi.

'KINAMAYANLAR OLDU'

Öldürülen terörist Volkan Bora'nın telefonunda terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i kınayamayanların da çıktığını söyleyen Turan, "Bakınız, Meclis’te geçen haftalarda maalesef söz vekilin bir terör örgütünün mensubuyla fotoğrafı çıktı. Ben o çatının altında olmaktan utandım. Ancak onu kınamayanlar oldu. Kendisini bırak, o fotoğrafı görüp de onları kınamak yerine 'yok çözüm sürecindeydi', 'yok böyleydi' gibi iftiralarla konuyu kapatmaya çalıştılar. Oysa teröre karşı zayıf dil olmaz. Yeri geldiğinde omuz omuza adım atmak durumundayız. Artık Türkiye zincirlerini kırıyor. Türkiye dünyada da bölgesinde de adından söz ettiriyor" dedi.

Turan, konuşmasının ardından beraberindekiler ile birlikte kurdele keserek iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

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