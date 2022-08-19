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AK Partili Türkayık’ın acı günü: Babası vefat etti

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık’ın babası Latif Türkayık vefat etti. Merhum bugün Saray'da Cuma namazının ardından defnedilecek.
AK Partili Türkayık’ın acı günü: Babası vefat etti

AK Parti’nin Pursaklar Teşkilatı’ndan üzücü bir haber geldi.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık’ın babası Latif Türkayık vefat etti. 

Hakk’ın rahmetine kavuşan Latif Türkayık’ın cenazesi bugün Saray Merkez Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Saray Mezarlığı’na defnedilecek.

İlksayfa Gazetesi olarak AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ve yakınlarına başsağlığı, merhum Latif Türkayık’a Allah’tan rahmet diliyoruz.

 

Gazete İlksayfa


 

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