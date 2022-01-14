AK Parti'li Ünal: AK Parti Anadolu'ya gelişimizin ve kutlu yürüyüşümüzün bugünkü ismidir

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu belirtti.

Mahir Ünal, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Mahir Ünal, daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Mahir Ünal, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu belirterek "AK Parti her yıl 26 Ağustos'ta 1071'in yıl dönümünde Ahlat'ta, Malazgirt'te kutladığımız Anadolu'ya gelişimizin ve kutlu yürüyüşümüzün bugünkü ismidir" dedi.

HDP Milletvekili Semra Güzel ile PKK'lı terörist Volkan Bora'nın terör örgütü kamplarında çekilmiş fotoğraf ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Mahir Ünal "Çözüm sürecinde çekildiğini söylüyor. Gecen gün 2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç, onlar savunuyorlar. Şimdi HDP'nin yanında CHP'de savunmaya başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sordular. Kemal Kılıçdaroğlu, 'o iş çözüm sürecinde olmuş' diyor. Efendi çözüm süreci bu devletin demokrasiyi korumak için gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için attığı adımın ismidir. Çözüm süreci devlet gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için gerekli önlemleri, tedbirleri alır. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. AK Parti ise çözüm sürecinde terörü bitirmek için bütün riskleri aldı" diye konuştu.