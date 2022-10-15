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AK Parti'li Yazıcı: Çok üzgünüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bartın'ın Amasra ilçesinde 40 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti'li Yazıcı: Çok üzgünüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Isparta'daki program kapsamında otelde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri, partililer katıldı. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, maden faciasında hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğinde bulundu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ise il genelini kapsayacak şekilde planlanan '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programının üzücü olay nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Olaydan dolayı çok üzgünüz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Cumhurbaşkanı'mızın da bugün Diyarbakır programı vardı ve iptal ederek Bartın'a gitti. Biz de programımızı iptal ederek tüm dikkatimizi oraya vereceğiz" diye konuştu. 

Aileye önem veren siyasi parti olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Çekirdek aile, hepimizin üzerine titrediği, hassasiyet gösterdiği en temel ilkedir. Bir de siyasi ailemiz var. Onun ismi de AK Parti. Özelimizde küçük dünyamızda özen gösterdiğimiz ailemizde gösterdiğimiz hassasiyet ne ise bu çatı altında birbirimize karşı ilişkilerimizde değer biçerken, cümle kurarken mutlaka etik kurallara riayet etmek zorundayız. Bir büyük ailemiz daha var, Türkiye Cumhuriyeti. Biz siyasi rekabeti hiçbir zaman değerler üzerine yapmadık. Değerler hepimizin. Bayrak, vatan hepimizin. Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'miz ve biz 85 milyon Türkiye Cumhuriyet vatandaşının kümülatif ismi tek millettir" dedi. 

Hayati Yazıcı, daha sonra Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edip, kentten ayrıldı.

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