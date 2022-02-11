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AK Parti'li Yazıcı: Fatura gelmişse ödemek zorundasınız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğim’ sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti'li Yazıcı: Fatura gelmişse ödemek zorundasınız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize’de deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Şehir Hastanesi çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğim’ sözleri soruldu. Yazıcı, "Siz devletin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı bir imkandan faydalanmışsanız ve bir fatura gelmişse bunu ödemek zorundasınız. Siz neye güvenerek 'Bu faturayı ödemem' diyorsunuz. Onu elbette ki kamu kurum ve kuruşlarının tahsil etme yöntemi vardır. 'Ben faturamı ödemeyeceğim' demek, 'Borcumu ödemiyorum' demektir. Bir insanın borçlu olduğu halde borcumu ödemeyeceğim, demenin takdir edilecek bir tarafı olabilir mi? Bana göre burada vatandaşlık hakkının gereğini yapmıyorum anlamına gelir. Elbette ki fiyatları protesto edebilir, eleştirebilir; bu herkesin hakkı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da hakkı ancak tercih ettiği yöntemi yadırgadığımı, doğru bulmadığımı paylaşmak isterim. 'Borcumu ödeyeceğim ama bundan sonra elektrik kullanmayacağım', deseydi mantıklı olurdu. Buna hiçbir kimsenin diyeceği yok” dedi.

Elektriğe yapılan zamların keyfi değil zaruretten kaynaklandığını belirten Yazıcı, “Elektrik faturaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Enerji Bakanlığı imkanları zorlayarak halkımızın sıkıntılarını azaltmaya çalışıyor. Elektriğe yapılan zamlar keyfi bir durum değil, zaruretten kaynaklanan durumlar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji üretiminde iklim şartlarından dolayı sorunlar yaşadık. Bu sorunlardan bir tanesi de elektrik üretiminde dış kaynaklara bağımlı oluşumuzdur. Hepimiz kullandığımız materyalleri daha dikkatli kullanalım. Hükümet de elbette ki bu yükü hafifletmek için çareler bulur ve devreye sokar. Biz insanımızın gündelik yaşamını, sosyoekonomik sıkıntılarını azaltmayı politikamızın önceliği haline getirmiş bir anlayışa sahibiz” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN’DIR’

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olmaması gibi bir durumun tartışma konusu yapılmayacak kadar açık ve net olduğunu kaydeden Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık sistemine bir geçiş oldu. Bunun kuralları yeniden kondu. Kanun değişmiş, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anayasanın 101’inci maddesi başlığında yeniden kaleme alınmış. Bunun yürürlüğe girmesiyle eski mevzuat ölü bir duruma geçmiş. Dolayısıyla yeni mevzuata göre Cumhurbaşkanı'mız 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmuş, bu birinci adaylık. Daha önceki adaylıkların bir hükmü kalmamıştır. Anayasa değişikliği kadük hale getirmiştir. Ondan sonra ikinci cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 Haziran ayında yapılacak. Anayasaya göre 2 defa seçilebilir. 2023 seçimlerinde de hiç tartışmaya açık olmayacak şekilde aday olma hakkı var. Bu hakkı kullanacak. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu kadar açık ve net” dedi.

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