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Akar açıkladı: Ukrayna da Rusya da olumlu yaklaşıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki son durumla ilgili açıklamalar yaptı. Akar, Mariupol'da camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi için temasların sürdüğünü açıkladı.
Akar açıkladı: Ukrayna da Rusya da olumlu yaklaşıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Olağanüstü Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. İkili toplantılara katılan ve kritik görüşmeler gerçekleştiren Akar, daha sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. 

Ukrayna'da ateşkesin elzem olduğunun altını çizen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le diyaloğunun önemli bir fırsat olduğunu belirtti. 

Akar, kendisinin de Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla sürekli görüşmeler yaptığını aktardı. 

"CAMİYE SIĞINAN TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU İYİ"

Akar, Mariupol'da camiye sığınan Türk vatandaşlarıyla ilgili de son durumu aktardı. Camide herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, sığınan kişilerin erzaklarının bulunduğunu belirten Savunma Bakanı, Rusya ve Ukrayna tarafıyla tahliye konusunda temaslarının sürdüğünü söyledi. 

UKRAYNA'DA KALAN TSK UÇAKLARI

Ukrayna'da kalan TSK'ya ait iki nakliye uçağıyla ilgili de değerlendirme yapan Akar, "Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna ile konuşuyoruz. İki ülke de konuya ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde oradan olumlu bir sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

"İNSANİ YARDIM DEVAM ETMELİ"

Krizin çözümünde Türkiye'nin dengeli politika izlemesinin şart olduğunun altını çizen Akar, Ukrayna'ya insani yardımların devam etmesi gerektiğinin de önemini vurguladı.

"KIRIM" VURGUSU

Türkiye'nin hem Rusya'nın Kırım'ı işgalini kınadığını, şu anda da Ukrayna işgalini ağır bir dille kınadığını belirten Akar, krizin çözümü için her iki ülkeyle dengeli adımların atılması gerektiğini dile getirdi. 

"MONTRÖ" AÇIKLAMASI: BOZULMASININ KİMSEYE YARARI YOK

Montrö konusunda da değerlendirme yapan Akar, "Montrö, bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok" diye konuştu. 

TÜRKİYE'NİN NATO MÜTTEFİKLERİNDEN BEKLENTİSİ

Türkiye'nin NATO müttefiklerinden beklentilerini de aktaran Akar, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'nün yanı sıra birçok terör örgütüyle mücadelelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yaptıklarının son derece önemli olduğunu, Avrupa'nın güneydoğu sınırlarının Türkiye tarafından korunduğunu, aksi durumun NATO'nun güvenliğini sekteye uğratacağını" söyledi. 

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