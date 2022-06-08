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Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasıra ile ayrı ayrı görüştü.
Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Kamerun Savunma Bakanı Assomo ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ruanda Savunma Bakanı ile görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasıra ile görüştü.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 kapsamında Türkiye’ye gelen Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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