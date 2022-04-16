Akar: Ukrayna'ya tahliye için giden gemilerimiz insani yardım malzemesi de götürecek

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve sivillerin güvenli tahliyesi için her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. Gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile "Kayseri Uçak Fabrikası" kitabının 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Etkinlikteki konuşmasında Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadesini kullanan Akar, daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ukrayna'daki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalara da değinen Akar şunları söyledi:

"Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna'da bulunan A400M uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye bir an önce emniyetle intikalleri için koordinasyonumuzu ilgili makamlarla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerden sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve karargahları ile her seviyede muhataplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz."

İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hale getirilen mayınlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Akar, şöyle konuştu:

"Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz, bundan sonra da devam edecek."

"Yakın zamanda 2'nci A400M uçağının retrofit işlemleri 'sıfır hata' ile gerçekleştirildi"

Etkinlikte bir konuşma yapan Akar, sanayiden ticarete, turizmden eğitime birçok alanda öncü olan Kayseri'nin, kültür ve bilim dünyasına bir eser daha kazandırmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Kayseri Uçak Fabrikası" kitabının ortaya çıkmasında emeği geçenleri kutlayan Akar, "Şehirlerin ruhunu yansıtan, şehirlerle özdeş hale gelen önemli semboller vardır. 2'nci Hava Bakım Fabrikamız da Kayseri'mizle özdeşleşen sembollerden biridir. Ülkemizin ve Kayseri'mizin yüz akı olan fabrikamız tarihinden gelen tecrübeyle, savunma ve havacılık sanayimizin öncü ve köklü bir kuruluşu olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte, kalifiye personeli, çalışmaları ve imkan ve kabiliyetleri ile yerli ve milli savunma sanayi hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlamaktadır." dedi.

AİRBUS ile yapılan anlaşmayla savunma sanayisine ek yetenekler kazandırıldığını dile getiren Akar, "A400M projesi ile Hava Kuvvetlerimizin ve askeri fabrikalarımızın ulaştırma uçaklarında sahip olduğu bakım yeteneği daha da artmıştır. Yakın zamanda 2'nci A400M uçağının retrofit işlemleri 'sıfır hata' ile gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Kayseri'nin havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"1926'da Tayyare ve Motor Türk AŞ (TOMTAŞ) adıyla kurulan fabrikamız, 1928-1941 yılları arasında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık fabrikalarından biri olmuştur. TOMTAŞ'ın faaliyetleri maalesef birtakım sebeplerden dolayı akamete uğramış ve TOMTAŞ, havacılık tarihimizde acı bir hatıra olarak kalmıştır. TOMTAŞ'ın hüzünlü hikayesini anlatan ve bugün tanıtımı yapılan eser de yakın tarihimize ışık tutması, neleri başardığımız ve başarabileceğimizi göstermesi açısından tarihe düşülmüş bir not, gelecek nesiller için de önemli bir miras niteliğindedir. Eserin, alanında en derli toplu bilgileri akademik disiplin içerisinde sunması açısından da ayrıca önemli olduğunu değerlendiriyorum."

"Tarihten ilham ve ibret almayanlar..."

Geçmişten bugüne ulaşan toplumların hafızalarını koruyabildikleri oranda geleceğe uzanabileceğini dile getiren Akar, tarihten ilham ve ibret almayanların ise geleceğe güvenle ilerleyemeyeceğini söyledi.

Akar, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımların Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasının, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un uçak fabrikalarının, Nuri Killigil'in milli silah fabrikasının ve Devrim otomobillerinin akıbeti gibi olmasına bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüzde 80'ler seviyesine ulaşan yerlilik ve millilik oranımızı kamu ve vakıf şirketlerimiz, özel sektör ve üniversitelerimizle birlikte omuz omuza, ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde ve yüksek bir motivasyonla çalışarak çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza gönülden inanıyorum. Savunma sanayimizde bu adımları atarken, mevcut F-16 savaş uçaklarımızın ve muharip gemilerimizin de modernize edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmekteyiz."

"Gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği tüm başarılarda en büyük payın, aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu belirten Akar, "Onların kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacak, nesiller boyu minnet ve şükranla anılacaktır." diye konuştu.

Şehitlere, kahraman gazilere ve değerli ailelerine daima minnettar olduklarını ifade eden Akar, "Biz büyük bir aile olarak sizlerle kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Ancak ne yaparsak yapalım fedakarlıklarınıza olan borcumuzu ödeyemeyeceğimizin de farkındayız. Biliniz ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız, sevdiklerinin, sizlerin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz." dedi.

Törenin sonunda Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün yemekhanesine geçerek şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işçiler ve askerlerle iftar yaptı.