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Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Kasım günü geçerli olmak üzere motorin grubuna indirim bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor.

En son 4 Kasım tarihinde benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş artmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgi doğrultusunda motorin grubuna indirim geleceği belirtildi.

15 Kasım 2022 (Salı) gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı 10,80 TL'den satılıyor

ANKARA 

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 26,47 TL

LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 26,51 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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