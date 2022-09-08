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Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 2 gün üst üste zamlanan motorine bu sefer 1 lira 14 kuruş indirim geldi.
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün üst üste zam gelen motorine bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 14 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.

2 GÜN ÜST ÜSTE ZAM GELMİŞTİ
Motorine 6 Eylül Salı günü 70 kuruş, 7 Eylül Çarşamba günü ise 77 kuruş zam gelmişti. 2 gün üst üste gelen zamla motorinin litresi 1 lira 47 kuruş artarak 26 lira seviyesini bulmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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