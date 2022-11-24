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Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, sektör kaynaklarından alınana bilgiye göre benzinin fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere indirim geliyor.
Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,79 dolardan işlem görüyor.

Benzin fiyatına dün 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Gece yarısından itibaren benzin grubunda 47 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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