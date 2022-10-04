  • BIST 3.392,13
  • Altın 1017.9
  • Dolar 18.5458
  • Euro 18.3039
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken gelen son dakika haberine göre 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayı...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?01 Ekim 2022 Cumartesi 09:15
  • Türkiye'nin dış borcu açıklandı30 Eylül 2022 Cuma 14:43
  • En fazla altın alımını Merkez Bankası yaptı30 Eylül 2022 Cuma 13:21
  • Karadeniz gazında kritik gelişme! İstanbul Boğazı'na geldi30 Eylül 2022 Cuma 13:21
  • Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 160 arttı30 Eylül 2022 Cuma 10:15
  • Allıoğlu: Size ve Gençlerbirliği’ne başarılar dileriz30 Eylül 2022 Cuma 02:52
  • S&P'den Türkiye açıklaması29 Eylül 2022 Perşembe 23:55
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı29 Eylül 2022 Perşembe 15:31
  • Merkez Bankası rezervleri açıklandı29 Eylül 2022 Perşembe 15:28
  • Avrupa'daki enerji krizi gübre üretimini vurdu29 Eylül 2022 Perşembe 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti