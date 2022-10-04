Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken gelen son dakika haberine göre 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayı...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.