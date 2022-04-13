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Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: ABD'den kritik haber geldi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol piyasasında yüksek seviyede belirsizlik bulunduğuna işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: ABD'den kritik haber geldi

EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 103,37 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mart ayı raporunda 105,92 dolardı.

Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 97,96 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı mart ayında 101,17 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 92,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 88,57 dolar olması bekleniyor.

Diğer petrol üreticisi ülkelerin takınacağı tutum ve makroekonomik gelişmelerin petrol talebi üzerindeki olası etkilerinin de yılın geri kalanında fiyatları etkileyecek diğer unsurlar olduğu vurgulandı.

Raporda, 2023'e kadar genel olarak stokların günlük 500 bin varil civarında artacağı, bunun da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı kaydedildi.

Arz tarafındaki belirsizliklerin talep için de geçerli olduğuna işaret edilen raporda, küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 2,4 milyon varil artışla günlük ortalama 99 milyon 800 bin varil, 2023'te ise 101 milyon 700 bin varil olacağı tahmin edildi.

ABD'NİN HAM MPETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023'te ise 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşerek en yüksek yılık artışa ulaşacağı öngörülüyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ise bu yıl geçen yıla göre 2 milyon 530 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 810 bin varile, 2023'te ise 29 milyon 370 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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