  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.689
  • Dolar 14.6597
  • Euro 16.1518
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Akaryakıt zamları hayvan sağlığını da etkiledi

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kırsalda hizmet veren serbest veteriner hekimlerin, artan akaryakıttan dolayı olumsuz etkilendiğini ve bu durumun tedavi hizmetlerindeki maliyetleri önemli ölçüde artırdığını söyleyerek yetkililerden destek istedi.
Akaryakıt zamları hayvan sağlığını da etkiledi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hayvanların teşhis, tedavi, aşılama, suni tohumlama, gibi sağlık hizmetleri; bulundukları köy, kasaba veya mezralarda serbest veteriner hekimler tarafından verildiğini kaydetti. 

ÖNLEM ÇAĞRISI 
Son zamanlarda yüksek enflasyon ve döviz kurlarının da artması sonucu ilaç, aşı gibi tedavi giderlerinde yaşanan artışlar nedeniyle hayvan sahipleri,  hayvanlarının sağlığının korunması konusunda zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığına dikkat çeken Eroğlu, şunları söyledi: “

Bu tedavideki girdi maliyet artışlarına yanı sıra, tedavi, suni tohumlama, aşılama ya da diğer hizmetler için mahalline intikal serbest veteriner hekimlerin akaryakıt giderleri tedavi hizmetlerindeki maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne bağlı olan 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası mevcut olup, sahadan Birliğimize gelen bilgiler, tedavi ve suni tohumlama maliyetlerinin artması sebebiyle sayılarının azaldığını göstermektedir. Bu durum; hayvan sağlığı, halk sağlığı, hayvan refahı ve ırk ıslahı konusunda ülke hayvancılığımıza olumsuz yansıyacak ve ciddi hasarlar verecektir. Bu nedenle; serbest veteriner hekimlerin kullandıkları akaryakıt fiyatlarının indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması son derece önem arz etmektedir. Çözüm için; KDV ve ÖTV oranları düşürülebilir. Bu indirimler pompada yapılamaz ise vergiden mahsup edilmesi şeklinde uygulanabilir. Yetiştiricimiz ve hayvancılığımız için ilgili kurum kuruluşlar tarafından gerekli önlemlerin alınmasını zaruri görüyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA- 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, çarpıcı bir özeleştiri: "Ankara'yı sahipsiz bıraktık"02 Nisan 2022 Cumartesi 05:05
  • Değiştirme tamir et02 Nisan 2022 Cumartesi 04:04
  • MEYAD Başkanı İsmail Akgün, “mobbing yasası” açıklaması02 Nisan 2022 Cumartesi 03:03
  • Peygamberimizin Dilinden Ramazan02 Nisan 2022 Cumartesi 02:02
  • EGO otobüsü ‘Açık Hava Sınıfı’ hâline dönüştürdü01 Nisan 2022 Cuma 05:05
  • İnsana Yaşantısı Gibi Ölüm Nasip Olur01 Nisan 2022 Cuma 04:04
  • TOGG, ATO Congresium'daki Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde görücüye çıktı01 Nisan 2022 Cuma 03:03
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi01 Nisan 2022 Cuma 02:30
  • Zikir: Allah’ı Çokça Anmak 01 Nisan 2022 Cuma 02:02
  • Başkent Elektrik Ankara genelinde bakım çalışması başlattı01 Nisan 2022 Cuma 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti