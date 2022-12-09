Akaryakıta bir indirim daha: Fiyatlar geriliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzine 74 kuruş indirim gelecek. Motorinde ise fiyat değişimi yok. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre İstanbul'da 17,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 17,59 TL'ye gerileyecek.

Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıtta da indirimler geliyor.

Sözcü gazetesinin sektör kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 74 kuruş indirim gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Önceki gece litre fiyatında benzine 2 lira 15 kuruş, motorine 1 lira 90 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 17,59 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise, yaklaşık olarak İstanbul'da 21,05 TL, Ankara'da 21,21 TL, İzmir'de 21,29 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve şirketlerin kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.