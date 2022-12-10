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Akaryakıta bir indirim daha geldi: Araç sahipleri bunu bekliyordu

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken benzin, motorin, ve mazotta fiyatlar da değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine geçtiğimiz gün gelen indirimlerin ardından bir indirim h
Akaryakıta bir indirim daha geldi: Araç sahipleri bunu bekliyordu

Benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fiyatlarda son günlerde yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar, kaç TL?" sorularını merak ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine fiyatlarına indirim geldi. İşte indirim haberinin detayları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 72 kuruş indirim geldi. Geçtiğimiz gün 1,87 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

İstanbul
Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL

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