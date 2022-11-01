Akaryakıta bu geceden itibaren zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM POMPAYA YANSIDI
Gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı meydana geldi.
Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.
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