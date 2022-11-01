Akaryakıta bu geceden itibaren zam geldi

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıtıldı.