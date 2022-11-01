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Akaryakıta bu geceden itibaren zam geldi

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıtıldı.
Akaryakıta bu geceden itibaren zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM POMPAYA YANSIDI

Gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı meydana geldi.

Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.

 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.

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