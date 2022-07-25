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Akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorin ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri geliyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları hızla yükselmişti. 30 TL'ye kadar yükselen motorine indirim yolda.
Akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorin ne kadar?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek. 

GÜNCEL İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 22.73 TL

MOTORİN: 25.38 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 22.84 TL

MOTORİN: 25.49 TL

BENZİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Beklenen ilk indirim motorin fiyatlarında olacak. Brent petroldeki son duruma göre önümüzdeki günlerde benzin fiyatları için de yeni bir indirim olabilir.

Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.

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