Akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorinde son rakamlar

Brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2,10 TL'lik bir indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,59 liradan satılacak.

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda (Mazot, dizel) 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor.

BRENT PETROL NE KADAR?

Dün 114,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 104,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,62 dolardan alıcı buldu.