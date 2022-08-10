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Akaryakıta indirim geldi

Dün; motorinin litre fiyatına 10 Ağustos gecesi 1 TL'lik indirim geleceği açıklanmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu indirim gece yarısı pompaya yansıdı.
Akaryakıta indirim geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Dün; 10 Ağustos gecesi 1 TL'lik indirim geleceği açıklanmıştı. Habertürk'ün sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre; bu indirim gece yarısı pompaya yansıdı.

İstanbul'da 23,37 liraya satılan motorinin litre fiyatı, akaryakıt indirimi sonrası 22 lira 37 kuruşa indi. İndirimli birlikt

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