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Akaryakıtta bir indirim bir de zam

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş ile birlikte akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Son olarak benzinde dün gece indirime gidilirken, LPG fiyatlarında ise artış yaşandı.
Akaryakıtta bir indirim bir de zam

Benzin fiyatlarından dün geceden itibaren 1.55 tl indirime gidildi. Fiyatı düşen benzinin litresi 23.66 TL oldu. Araç sahiplerini üzecek bir gelişme ise LPG fiyatlarındaki yükseliş oldu. LPG'nin İstanbul'daki fiyatı 11 TL oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

MOTORİN FİYATI KAÇ TL OLDU

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25 lira 37 kuruştan satılıyor.
 
BENZİN FİYATI KAÇ TL OLDU

Fiyatı düşen benzinin litresi ise ortalama 23.66 TL'den satılıyor.

LPG FİYATI KAÇ TL OLDU?

Fiyatı artan LPG ise 11 lira oldu. 

BRENT PETROL FİYATI ÇAKILDI

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde beş değer kaybederek 100 doların altına geriledi. 

Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.
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