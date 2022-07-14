Akaryakıtta bir indirim bir de zam

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş ile birlikte akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Son olarak benzinde dün gece indirime gidilirken, LPG fiyatlarında ise artış yaşandı.