  • BIST 1.876,94
  • Altın 681.95049
  • Dolar 11.8372
  • Euro 13.4024
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -8 °C
»

Akbank'tan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' açıklaması

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz." dedi.
Akbank'tan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' açıklaması

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün mevduat alışkanlıklarını değiştirebileceğini belirterek, "Bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, AA muhabirine "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini belirtti.

Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını vurgulayan Binbaşgil, "Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Biz de piyasada büyük ilgi gören bu yeni mevduat ürününü müşterilerimize sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla'da zerdeçalın çayı, cipsi, reçeli ve dondurması yapıldı24 Aralık 2021 Cuma 15:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenleri kabul edecek24 Aralık 2021 Cuma 14:02
  • Akbank'tan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' açıklaması24 Aralık 2021 Cuma 12:32
  • Bakan Yanık, aralıkta 106 milyon TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı24 Aralık 2021 Cuma 11:41
  • Küresel ekonomide 2021'in gündemi 'enflasyon' oldu24 Aralık 2021 Cuma 11:35
  • Kuyumcuların yetki belgesi alma süresi 6 ay uzatıldı24 Aralık 2021 Cuma 10:36
  • Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı24 Aralık 2021 Cuma 10:27
  • Apple Türkiye'den fiyat güncellemesi24 Aralık 2021 Cuma 10:23
  • Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak24 Aralık 2021 Cuma 10:09
  • Dolar ve altında son durum24 Aralık 2021 Cuma 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti