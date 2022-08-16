Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi

MUĞLA'nın Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda, bir işletme tarafından deniz üstüne inşa edilen ahşap 20 platform, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.