Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi.

Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta yaşayan Gülsüm Alyakut'a eşinin şehadet haberini iletti.

Ailenin evi ve bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alpay Gültekin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Elgün, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yücel ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un Kahramanmaraş'taki ailesine de acı haber ulaştı.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve psikososyal destek ekipleri, 32 yaşındaki Alyakut'un şehadet haberini Büyüknacar Merkez Mahallesi'nde ikamet eden babası İsmail ile annesi Havva Alyakut'a verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ulupınar

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki ailesine acı haber iletildi.

Şehit Ulupınar'ın Ayvalı Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, aileye şehadet haberini verdi.

Üzüntü yaşayan anne Şadiye, baba Nebi Ulupınar ve aile üyelerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

Haberi alan şehit Enes Koç'un akrabaları, yakınları ve arkadaşları, Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan babaevine geldi. Koç ailesini, yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı.

Bahçelievler Belediyesince taziye çadırı kurulurken, şehidin babaevine ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Ayrıca şehit Piyade Onbaşı Enes Koç için Kur'an-ı Kerim okundu.

Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu.

Başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan açıklamasında, şehit askerler Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un fotoğraflarını da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, 8 Ocak 2022'de şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad şehri sınırındaki Gültepe Hudut Karakolu mıntıkasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının, bir askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesiyle yüreklere ateş düştüğünü bildirdi.

Bu hunhar ve hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan nöbetinde şehit olan aziz millet evlatları ve kahramanlık numunesi kardeşlerim Teğmen Murat Alyakut'a, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Dökülen kanlarının yerde bırakılmayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak, bölücülük ve terör musibetinin kökü mutlak surette kazınacaktır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa Akçakale hudut hattından gelen acı haber hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kahramanlarımız Murat Alyakut, Ertuğrul Ulupınar ve Enes Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.