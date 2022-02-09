  • BIST 2.042,85
  • Altın 791.51001
  • Dolar 13.5377
  • Euro 15.4742
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Akdeniz foku, Hatay'da cep telefonuyla görüntülendi

TÜRKİYE kıyılarında yaşayan Akdeniz foku, Hatay sahilinde görüntülendi.
Akdeniz foku, Hatay'da cep telefonuyla görüntülendi

Hatay sahilinde kumsaldan denize açılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Akdeniz fokunun görüntüsü, sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, "Akdeniz fokları 20'nci yüzyılın başına kadar bin birey sayısına sahipti ve serbestçe yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ancak zamanla aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve deniz ekosisteminin bozulması nedeniyle türün dünya dağılımı daraldı ve birey sayısı hızla azaldı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) son verilerine göre Akdeniz foku bugün dünyada sadece Yunanistan, Türkiye, Fas, Moritanya ve Maderia Adaları'nda yaşamakta olup dünya toplam nüfusu 700 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Akdeniz foku bütün dünyada nesli tehlike altında bulunan türler içinde ilk sırada yer almaktadır. İnsan baskısı nedeniyle Akdeniz foku popülasyonları önceleri koloni şeklinde yaşamaktayken günümüzde ise birlikte bulunmak yerine çoğu zaman tek tek dolaşma ve yaşama şeklini seçmeye zorlanmışlardır" dedi.

'MAĞARALARA GİRİLMEMESİ GEREK'

Öğünç, Akdeniz foklarının sahillerde görülmesinin, ülkenin biyolojik çeşitliliği açısından önem arz ettiğini kaydederek, "Akdeniz foklarının ülkemizde popülasyonlarının devamlılığının sağlanması için özellikle yaşam alanlarının tahribinin önüne geçilmeli ve koruma çalışmaları yapılmalıdır. Akdeniz foklarının yuvaları, evleri kıyı mağaralarıdır. Türün üreme başarısını artırmak ve onlara evlerinde rahatsızlık vermemek için mağaralarına girilmemesi ve dalınmaması gerektiğini kuvvetle hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa Çevre Yolu'nda hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı08 Şubat 2022 Salı 23:02
  • Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi08 Şubat 2022 Salı 23:01
  • Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil 40 metreden şarampole uçtu: 3 yaralı08 Şubat 2022 Salı 23:00
  • Çanakkale'de taşkınlara karşı kriz merkezi oluşturuldu08 Şubat 2022 Salı 22:57
  • Antalya'da kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı08 Şubat 2022 Salı 21:02
  • Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı08 Şubat 2022 Salı 20:04
  • Kontrolden çıkan kamyonet 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü08 Şubat 2022 Salı 19:05
  • Kastamonu'da 9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih 120 bin liraya Dubai'ye satıldı08 Şubat 2022 Salı 15:43
  • Aydos tepesine kar yağışı başladı08 Şubat 2022 Salı 10:59
  • Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 55 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı08 Şubat 2022 Salı 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti