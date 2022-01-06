  • BIST 2.007,40
  • Altın 783.68483
  • Dolar 13.6677
  • Euro 15.4827
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Akıma kapılıp ölen Feyyaz, 1 ay sonra doğacak çocuğunu göremedi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Feyyaz Çalış (32), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Çalış'ın eşinin, 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Akıma kapılıp ölen Feyyaz, 1 ay sonra doğacak çocuğunu göremedi

Olay, dün akşam saatlerinde Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan Feyyaz Çalış'ın elinde taşıdığı malzemeler, binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Çalış, yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Feyyaz Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalış'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Çalış'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Elmalı'nın Gökpınar Mahallesi'ne götürüldü. 2 çocuk babası Feyyaz Çalış'ın eşinin, 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 kişinin ölümüne neden olup, 1132 gün sonra tutuklanan sürücüye 12 yıl hapis06 Ocak 2022 Perşembe 13:58
  • Kızlarını istismarla suçladığı kocasından tehdit aldı, KADES'i kullanarak şikayetçi oldu06 Ocak 2022 Perşembe 13:57
  • Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolculuğu, 13 Ocak'ta başlayacak 06 Ocak 2022 Perşembe 13:56
  • Diyarbakır Sağlık Müdürü: Vaka sayılarında yüzde 100’e yakın artış var06 Ocak 2022 Perşembe 13:54
  • Asi Nehri kenarında, çuvalda 5 tabanca bulundu06 Ocak 2022 Perşembe 13:53
  • Yıldız Dağı'nda bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor06 Ocak 2022 Perşembe 13:43
  • Demirkapı Tüneli'nde yarın ışık görünecek06 Ocak 2022 Perşembe 13:39
  • Sıfır Atık uygulamaları esas ve usulleri belirlendi06 Ocak 2022 Perşembe 13:39
  • Turkovac aşısını yaptıran Bahçeli'den çağrı06 Ocak 2022 Perşembe 13:35
  • Bahçeli: Turkovac aşımı oldum06 Ocak 2022 Perşembe 13:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti