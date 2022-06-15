  • BIST 2.511,00
  • Altın 1014.936
  • Dolar 17.2796
  • Euro 18.1233
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
» »

AKINCI KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

AKINCI KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

14 Haziran 2022 Salı günü Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. AKINCI'nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 30 kilometre uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti.

İRTİFA REKORU SAHİBİ

Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

OPERASYONEL GÖREVDE

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

ÜÇ ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
AKINCI KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı
AKINCI KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı
İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza
İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza
Akyurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
Akyurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı
Yetim kuzular 'Selami dede'yle her yere birlikte gidiyor
Yetim kuzular 'Selami dede'yle her yere birlikte gidiyor
Akaryakıt istasyonunda 2 araç arasında kalan görevli yaralandı
Akaryakıt istasyonunda 2 araç arasında kalan görevli yaralandı
Son Eklenen Videolar
Ankara Ayaş'ta sağanak yağmur etkili oldu
Ankara Ayaş'ta sağanak yağmur etkili oldu
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo
Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo
Ankara'da şiddetli sağanak! Araçlar suya battı!
Ankara'da şiddetli sağanak! Araçlar suya battı!
Ayakkabılığa giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
Ayakkabılığa giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi
Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti