AKK, 'pandemi ve pahalılık' çalıştayı düzenledi

Ankara Kent Konseyi (AKK) Tüketici Hakları Çalışma Grubu, toplumun her kesimini etkileyen gıda fiyatlarındaki artışın nedenleri ve sonuçları üzerine Başkent’te bir çalıştay düzenledi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Tüketici Hakları Çalışma Grubu, katılımcı yönetim anlayışıyla AKK bileşenleri ile sektör temsilcilerini “Pandemi ve Pahalılık Çalıştayı”nda bir araya getirdi.

“Pandemi Döneminde Temel Gıda Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri”nin masaya yatırıldığı çalıştaya; Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ankara Büfeciler Esnaf Odası, Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası, Ankara Pastacılar Odası, Ankara Kahveciler Esnaf Odası ve birçok Ankara Kent Konseyi bileşeni katıldı.

ORTAK RAPOR KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Komisyon raporlarının ardından hazırlanacak ‘ortak rapor’un kamuoyuyla paylaşılacağı çalıştayda AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in de katıldığı çalıştayın açılış konuşmalarını ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, AKK Tüketici Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Celil Yaraşlı, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş gerçekleştirdi.

AKK BAŞKANI YILMAZ’DAN ÜRETİM-TÜKETİM VE İKLİM UYARISI

Dünyada doğa felaketlerinin arttığı, iklim krizinin yaşandığı bir dönemde hem üretimde hem de tüketimde hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Dünya yüzeyinin yalnızca yüzde 3’ü tarım üretimine uygun ve her yıl bunun 75 milyar tonunu erozyonla kaybediyoruz. 12 milyon hektar toprak çölleşiyor. Dünyada 1,5 milyar insan çölleşmeden dolayı etkileniyor ve 2030 yılında yüzde 50 daha fazla su kaynağına ihtiyaç duyacağız” dedi.

AKK Başkanı Yılmaz son dönemde artan gıda fiyat artışları ile ilgili şu değerlendirmelerde de bulundu:

“Birkaç yıl önce bize deselerdi ki, iş verenle tüketici temsilcisi, üretici ile tüketici büyük bir ahenk içerisinde oturacaklar ve sorunlarının gerçek nedenini tartışmaya çalışacaklar ve hiçbir problemde çıkmayacak o tartışmadan bunu hayal etmek güçtü. Dolayısıyla bu çok hayati bir fırsat Ankara Kent Konseyi, sizlerin sayesinde bu kentin kültürü ile beraber Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir katılımcı yaklaşım sergiliyor. Pandemi sürecinde büyük bir travma yaşayan üreticilerle, o travmanın bedelini ödeyen tüketicilerin sorunlarını ötekini empati yaparak konuşuyorsunuz. Kent Konseyi bu işte, ötekine savundurmak, muhafızı haline getirmek bütün sorunların. Paranızın olmasının da bir önemi yok bu konuda doğru politika geliştirmediğiniz zaman. Maliyet hesabı yaparak Türkiye’deki üretim alanlarını, tarımı gözden çıkardığınız zaman uluslararası arenadaki bir diyalog probleminizin bedelini, bisküvi dilenerek ödersiniz. Dolayısıyla Türkiye’deki tarım arazilerini gözden çıkararak, verimli kullanmayarak, bunu günlük politikalarla benimsediğimiz an buğdayı yulafı bile dışarıdan getirdiğimiz zaman yarın en ufak bir sorunda biz de çikolata için birini aramak zorunda kalabiliriz.”

Kalkınma Ajansı Kalkınma Uzmanı Dr. Coşkun Şerefoğlu’nun sunumunun ardından katılımcılar; “Üretim Sürecindeki Sorunlar”, “Dağıtım Sürecindeki Sorunlar” ve “Tüketici Sorunları” olmak üzere üç farklı gruba ayrılarak ortak görüş ve önerilerini rapor haline getirdi.

KOMİSYONLAR VE RAPORLARI

Çalıştay, “Üretim Sürecindeki Sorunlar” Komisyonu, “Tarımsal bölgesel üretimin planlanması, merdiven altı üretimin engellenmesi, tarımsal desteklerin ürün bazlı verilmesi, organik tarımın desteklenmesi” gibi önerilere raporunda yer verdi.

“Dağıtım Sürecindeki Sorunlar” Komisyonu ise raporunda “Gıda taşımacılığına uygun ve güvenli araç desteğinin sağlanması, mal tedariki ve pazarlama aşamasında tekel oluşmasının önüne geçmek için denetimin sağlanması” gibi detaylara yer verdi. “Tüketici Sorunları” Komisyonu ise “Yaş meyve ve sebzede barkod sisteminin tam uygulanmasının sağlanması, ürün ambalajlarında ürün içeriklerinin net belirtilmesi, denetime daha fazla ağırlık verilmesi ve ilgili kuruluşlara periyodik denetimlerin yapılması, engelli bireylere temel gıda maddelerinin sağlanmasında genel şartların sağlanması” gibi önerilerden oluşan bir rapor sundu.

Komisyonlar, raporlarını bütün katılımcıların görüşüne sunduktan sonra oluşacak ortak görüşler doğrultusunda genel bir rapor hazırlayacak. Bu amaçla komisyonların çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, çalıştayın ortak raporu kısa süre içinde hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.