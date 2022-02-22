Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi

Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan Murat Çakmak idaresindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Şoför dahil araçtaki 16 kişiden 15'i yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor.
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