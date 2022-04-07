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Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretimi tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) üçüncü güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretiminin tamamlandığı bildirildi.
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretimi tamamlandı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) mühendislik birimi Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan şubesi Atommash'ın, Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının kaynak işlemlerini bitirdiği belirtildi.

İki kabuk ve bir flaştan (iki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan konstrüksiyon elemanı) oluşan, yaklaşık 180 ton ağırlığındaki üst yarı kabın kaynak dikiş çalışmalarının 22 gün sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaynak dikişi yapılan bölgenin basıncının azaltılması ve metalin gerekli özelliklerinin ortaya çıkması amacıyla dikiş yapılan bölge 300 dereceye kadar ısıtılıp termik fırına aktarılıyor. Isıtma ve bekletme işlemi üç gün boyunca maksimum 620 derece sıcaklıkta gerçekleştiriliyor. Isıl işlemden sonra uzmanlar gerekli mekanik işlemleri yaparak, görsel ölçüm, ultrasonik ve manyetik parçacık muayenesi, kaynak bağlantıların radyografik görüntülenmesi gibi teknik kontrolleri gerçekleştirecekler. Bu çalışmaların ardından dikiş kaynağı yapılan yarı gövdenin korozyona dayanıklı iç yüzey kaplama işlemleri de hayata geçirilecek. Birinci sınıf bir güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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