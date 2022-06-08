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Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin,"Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı. Bulunduğumuz aşamada boru hatlarının ve elektrik kablolarının kurulumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.
Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

Sezemin, 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi'nde AA muhabirine, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Proje kapsamında çalışmalarının belirlenen takvim çerçevesinde ilerlediğini kaydeden Sezemin, "Halihazırda Akkuyu NGS projesinde 4 güç ünitesinde eş zamanlı olarak çalışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Sezemin, inşaat çalışmalarının tüm sahada devam ettiği Akkuyu projesinin bu kapsamda gerçekleştirilen tek NGS projesi olduğuna dikkati çekerek, "Genel olarak inşaat ve kurulum çalışmaları birinci güç ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz mayıs ayında türbin tesisinin ana ekipman ile özellikle reaktör ile bağlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu da proje kapsamındaki önemli olaylardan birini temsil etmektedir. Birinci güç ünitesinin türbin binasında halihazırda gereken tüm altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların tamamlanması, inşaat ve kurulum aşamasına geçmek için olanak sağlamaktadır." bilgisini paylaştı.

Birinci güç ünitesinin temel plakasının betonlama çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Sezemin, söz konusu ünitenin duvarlarının betonlaması ile diğer inşaat ve kurulum işlerine geçmek üzere hazırlık çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini anlattı.

İkinci güç ünitesinde çalışmaların hızlandığını aktaran Sezemin, "İkinci ünitenin yine reaktör binasında üçüncü iç koruma binası dediğimiz binanın üçüncü katmanıyla ilgili çalışmaları yapmaktayız. Aynı zamanda türbin tesisinin ikinci binasıyla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Yine ikinci ünitede pompa istasyonu binasının temel yapımıyla ilgili çalışmalar, özellikle betonlama çalışmaları şu anda yürütülüyor." diye konuştu.

Üçüncü güç ünitesinde reaktör ve türbin tesisi binalarının temel plakasının ve duvarlarının yapımıyla ilgili betonlama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sezemin, kapama duvarlarında montaj ve kurulum ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sezemin, dördüncü ünitede ise çukur kazısı yapımının ve temel atımı hazırlık çalışmalarının tam kapasite ilerlediğini belirterek, "Dördüncü ünitede gerek reaktör binasının gerek türbin tesisi binasının temel altındaki hazırlık betonlama çalışması tamamlanmıştır. Yine türbin tesisi binasındaki temel plakasının demir donatıyla güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı başlatmış ve son aşamasına gelmiş bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ana binaları oluşturan reaktör binalarının yanı sıra bu reaktörlerin çalışmalarını sağlayacak yan ve yardımcı binaların yapımının da önemini vurgulayan Sezemin, "Tüm güç ünitelerindeki inşaat çalışmalarının yanı sıra yan ve yardımcı binaların, örnek vermek gerekirse nükleer yakıt depolama binası gibi binaların yapımı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Tüneller, arıtma tesisleri gibi binaların da eş zamanlı olarak inşaat çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

İlk ünitede kubbe kapama işlemi bu yıl içinde yapılacak
Sezemin, ilk ünitede tamamlanması planlanan çalışmalara ilişkin de şunları kaydetti:

"İlk güç ünitesinin reaktör binasının, iç koruma kaplaması olarak adlandırılan binanın altıncı katmanı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu işlemi takip eden süreçte, burada, hermetik bölge diye adlandırdığımız bölgede polar vinç kurulumu yapılacak. Polar vinç yardımıyla ilk ünitenin reaktör binasında kubbe kapama işlemi gerçekleşecek. Tüm bu çalışmalar bu sene içerisinde tamamlanmış olacak. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı. Bulunduğumuz aşamada boru hatlarının ve elektrik kablolarının kurulumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor."

Sezemin, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin gelecek yıl devreye alınmasının hedeflendiğini anımsatarak, "Her bir güç ünitesinin birer yıllık arayla devreye alınması için gerekli tüm aşamaları tamamlayacağız." dedi.

Santralin inşaat sahasına ulaşan kilit ekipmanlara da değinen Sezemin, "Geçen sene sahaya birinci güç ünitesinin reaktörünün gövdesi getirildi, aynı zamanda buhar jeneratörü de sahaya sevk edildi. Ana boru hatlarının temel elemanları ve pompa istasyonlarının temel ekipmanları sahaya ulaştı. Bahsettiğim tüm bu kilit ekipmanlar sadece sahaya sevk edilmedi aynı zamanda tasarımda öngörülen yerlerine kurulumları tamamlandı." diye konuştu.

Sezemin, ikinci ünite için ilgili ekipmanların sahaya ulaştığını ve kurulum için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu ayın sonlarına doğru üçüncü güç ünitesi için kor tutucu diye tabir ettiğimiz ekipmanın sahaya sevkiyatı beklenmektedir. Bu bahsettiğim sevkiyatlarda şunu belirtmek isterim ki projede öngördüğümüz tedarik takvimi aksamadan sürdürülmekte ve hedeflediğimiz bütün sevkiyatlar belirlediğimiz süreler içinde sahaya ulaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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