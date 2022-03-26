  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Butckikh, "Önümüzde olan hedeflere mutlaka ulaşacağız ve santrali öngörülen takvim içerisinde devreye alacağız." dedi.
Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma opsiyonu bulunuyor.

"Santralde yaklaşık 20 bin işçi ve uzman çalışıyor"
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, gazetecilere, Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. 

Projenin aktif bir şekilde ilerlediğini belirten Butckikh, "Akkuyu NGS sahası için şu anda dünyada en büyük nükleer santral inşaat sahası denilebilir. Santralde yaklaşık 20 bin işçi ve uzman çalışıyor. Öngörülen takvimlere göre planlandığı gibi ilerliyoruz." dedi.

Butckikh, santralin birinci güç ünitesinde çok önemli bir montaj çalışmasına başladıklarını bildirerek, "Bu operasyon, ana sirkülasyon boru hattının kaynaklanması. O boru hattı reaktörün kalbi olan nükleer reaktörü diğer önemli ekipmanlara bağlıyor olacak. Bunun için bu montaj işlemi çok önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Santral sahasında gelinen aşamaya değinen Butckikh, şöyle devam etti:

"Birinci güç ünitesinin türbin binasının inşası devam ediyor. İkinci güç ünitesinde nükleer reaktör basınç kabının kurulması için hazırlık yapıyoruz. Üçüncü güç ünitesinde temeller tamamlanmış durumda ve inşaat devam ediyor. Dördüncü güç ünitesinde ise temel çukur kazıları yapıldı. Temele beton dökülmesi için hazırlık yapıyoruz. Önümüzde olan hedeflere mutlaka ulaşacağız ve santrali öngörülen takvim içerisinde devreye alacağız."

"Türkiye dünya nükleer kulübünün üyesi olacak"

Butckikh, nükleer santrallerin çok önemli bir enerji kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Nükleer enerji, dünyada eşi benzeri olmayan bir enerji kaynağı. Çok dinamik ve aktif bir şekilde gelişiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Nükleer güç santrali sağlam bir elektrik kaynağı açısından önemli. Türkiye, ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS devreye girdikten sonra dünya nükleer kulübünün tam olarak bir üyesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım satış kooperatifleri ayçiçeği üretiminin artırılması için iki bakanlıkla görüştü26 Mart 2022 Cumartesi 14:13
  • Rus gazına bağımlılığın tartışıldığı Avrupa'da 881 doğal gaz santrali bulunuyor26 Mart 2022 Cumartesi 13:56
  • İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı26 Mart 2022 Cumartesi 13:14
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi26 Mart 2022 Cumartesi 13:11
  • Medinsky: Kilit konularda ilerleme yok26 Mart 2022 Cumartesi 13:00
  • Rusya'ya ağır darbe: Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü açıkladı26 Mart 2022 Cumartesi 12:05
  • Kira gelir beyanında son 5 gün26 Mart 2022 Cumartesi 11:55
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimizi gençlerle çocuklarla derslerle donatmaya çalışacağız26 Mart 2022 Cumartesi 11:45
  • Macron açıkladı: Türkiye ve Yunanistan ile ortak çalışacağız26 Mart 2022 Cumartesi 11:30
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı26 Mart 2022 Cumartesi 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti