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Akkuzulu Mahallesi'nde doğalgaz için ilk kazma vuruldu 

Akkuzulu Mahallesi'nde yaşayanlar doğal gaza kavuşmanın sevincini yaşıyor. Mahallede doğal gaz çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.
Akkuzulu Mahallesi'nde doğalgaz için ilk kazma vuruldu 

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Akkuzulu Mahallesi'nde, doğal gaz için altyapı çalışmasına başlandı. Yaklaşık 3 bin kişilik Akkuzulu Mahallesinde mahalle sakinleri doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşıyor.  
Mahallede Başkentgaz tarafından başlatılan çalışma nedeniyle düzenlene törende konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yıllar önce Akkuzulu ziyaretinde mahalle sakinleriyle milletvekili arasında yaşanan bir diyaloğu hatırlatarak, AK Parti’nin 21 yıldır verdiği tüm sözleri yerine getirmenin sevinci ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ 

Mahalle halkının çalışkan ve üretken olduğunu anlatan Başkan Demirbaş, “AK Parti’miz 21 senedir, kurulduğu günden bu tarafa verdiği sözlerin hepsini yerine getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin hedefleri doğrultusunda hep beraber büyük bir özveriyle çalışıyoruz.  Bugün de o verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. Mahallemiz yaklaşık 3 bin nüfusuyla, çalışan, üreten ve kendi emeğiyle geçimini sürdürmenin gayreti içerisindedir. Doğal gazımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER 

Mahalle halkı adına doğal gazın getirilmesinde elini taşın altına koyan Başkan Demirbaş’a teşekkür ettiğini söyleyen Akkuzulu Muhtarı Halil Kökmen ise, ‘’Başkanımızın üç aydır verdiği mücadeleyi biz biliyoruz. Mahallemize cami, çeşme, köy konağımızı, köy fırını yaptılar. Başkanımızdan bu dönem aldığımız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri de tezek (hayvan gübresi) yakmaktan kurtulacaklarını dile getirerek doğal gaz çalışması için emeği geçenlere teşekkür ettiklerini dile getirdiler. Konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde kurban kesilirken, duanın ardından ekipler iş makinasıyla ilk kazmayı vurdu.
 

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