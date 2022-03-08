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Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, kentte faaliyet gösteren market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı.
Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sıvı yağın stoklanmasıyla ilgili beraberindeki görevlilerle birlikte kentte faaliyet gösteren market ve depolarda denetlemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, bir depodaki denetim sırasında çok miktarda sıvı yağı olduğu görünce sorumlu kadın görevliye, ne kadar yağın olduğunu sordu. Kadın görevli de "4 bin 500 koli benim sabahki stoğun vardı ve neredeyse bu kadar da çıkış var, mağazaların siparişi var.'' dedi.

Bunun üzerine Vali Aydoğdu, ''Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. Siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende." diye konuştu.

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