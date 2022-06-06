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Aksaray’da bıçak ve masatlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı

Aksaray’da iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de masatla başından yaralandı. Polis, kaçan diğer gruptaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Aksaray’da bıçak ve masatlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Ramazan Uslu (26), yanındaki arkadaşları Arif Yaşkeçeli (24) ve Berkay Pişkin (23) ile otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücüyle yol verme meselesiyle tartıştı.

Aksaray’da bıçak ve masatlı yol verme kavgası: 3 yaralı
Uslu ve diğer sürücü, durdurdukları araçlarından inip tartışmaya devam etti. Diğer sürücünün arkadaşı ve Uslu'nun arkadaşlarının da katıldığı tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Ramazan Uslu, sağ kolunun altı ve karnından, Arif Yaşkeçeli, sırtından bıçakla, Berkay Pişkin de masatla başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan 3 kişi, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan diğer sürücü ve arkadaşının kimliği ile aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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